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Семья с маленькими детьми погибла в страшном ДТП по дороге из Петрозаводска в Санкт-Петербург

Новости. Происшествия
11:01, 28 Сентября 2021
фото: © Паблик ВК «ДТП Петрозавосдка и Карелии»

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При столкновении иномарки и Газели погибла 30-летняя женщина, и двое детей – 1 год и 5 лет.

Как сообщили в паблике «ДТП Петрозавосдка и Карелии», машина с карельскими номерами попала в ДТП у Сясьстроя. Три человека погибли.

Сегодня, 28 сентября, на 160 км трассы «Кола», у деревни Потанино столкнулись Nissan Almera и Газель.

По словам очевидца, 33-летний водитель Nissan Almera уснул за рулём. Сам остался жив, два ребенка погибли, одному 1 год, второму 5 лет, 30-летняя жена была в критическом состоянии и умерла… Семья ехала из Петрозаводска в аэропорт Пулково, чтоб улететь отдохнуть в Турцию.

 
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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-09-28 14:07:33
Повышенный уровень холестерина в крови является причиной преждевременной смертности. Об этом заявил член правления Национального общества по изучению атеросклероза профессор Геннадий Коновалов
Горожанин
2021-09-28 14:03:14
Ехать по этой действительно опасной узкой дороге ночью с детьми, при том невыспавшимся, - верх безрассудства и безответственности. А сколько еще людей так ездят...
нетюлень
2021-09-28 13:49:16
Бедные.
А дорога там - полоса туда, полоса сюда. Стандарты 50-х. Какие разделители, там и обгонять негде
Вася
2021-09-28 13:32:52
Прорыв По данным Our World in Data, Россия в последние дни вышла на первое место по числу смертей от коронавируса за сутки (в абсолютных цифрах).
Изя
2021-09-28 12:32:36
Урод ((((((((((((
Seven Gates
2021-09-28 13:08:54
Изя, а я представляю: кругом спешка, и экономия, вот организм и отключился на сон, это можно понять.
И ещё, если бы полосы движения были разделены, последствия, скорее всего, были бы менее фатальными.
Изя
2021-09-28 14:12:15
Seven Gates, о детях надо думать , а не в прострации пребывать :)
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