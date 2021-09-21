Семья с маленькими детьми погибла в страшном ДТП по дороге из Петрозаводска в Санкт-Петербург

При столкновении иномарки и Газели погибла 30-летняя женщина, и двое детей – 1 год и 5 лет.

Как сообщили в паблике «ДТП Петрозавосдка и Карелии», машина с карельскими номерами попала в ДТП у Сясьстроя. Три человека погибли.

Сегодня, 28 сентября, на 160 км трассы «Кола», у деревни Потанино столкнулись Nissan Almera и Газель.

По словам очевидца, 33-летний водитель Nissan Almera уснул за рулём. Сам остался жив, два ребенка погибли, одному 1 год, второму 5 лет, 30-летняя жена была в критическом состоянии и умерла… Семья ехала из Петрозаводска в аэропорт Пулково, чтоб улететь отдохнуть в Турцию.