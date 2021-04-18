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Сенаторы предложили выдавать сухпайки младшеклассникам, отправленным на дистант

Новости. Общество
17:15, 19 Апреля 2021
фото: Столица на Онего
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В Совете Федерации обсудили вопросы улучшения организации и повышения качества социального питания, рассказал сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

В Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию считают, что сегодня целому ряду федеральных ведомств необходимо подготовить предложения по разработке комплекса мер, направленных на модернизацию школьных столовых. Качество питания в учреждениях образования и организация этой работы в школах по-прежнему вызывает немало вопросов у родителей. Кроме того, порядка двух третей поставщиков продуктов в школьные столовые работают с нарушениями.

"Закон о горячем питании учеников начальных классов был принят год назад. Но мы видим, что проблемы в его реализации есть. У регионов не всегда хватает средств на то, чтобы привести в порядок школьные столовые, выполнив все требования Роспотребнадзора. В Карелии осталось 16 таких учреждений. А последний случай со вспышкой кишечной инфекции в школе №1 в Олонце говорит и о серьезных проблемах с контролем качества питания. Недавно президент России Владимир Путин предложил разрешить родительским комитетам контролировать школьное питание. А сенаторы в свою очередь считают, что Роспотребнадзору сегодня могли бы помочь коллеги из Россельхознадзора. Для этого необходимо расширить полномочия ведомства в сфере контроля пищевой продукции для детского и школьного питания "от поля до столовой"", - рассказал Игорь Зубарев.

Сенаторы предложили Минпросвещения рассмотреть возможность внесения изменения в постановления правительства, касающееся использования субсидии на организацию горячего питания младшеклассников. Так, деньги могут перечисляться родителям учеников начальных классов на лицевые счета и быть списаны только после подтверждения факта предоставления горячего питания. Кроме того, в федеральном министерстве должны рассмотреть возможность выдачи продуктовых наборов детям, находящимся на дистанционном обучении.

"Во время посещения школ мы обсуждали эту тему с директорами учреждений. Когда младшеклассники находятся на дистанте, они не получают бесплатное питание. Сухой паек детям не выдается, так как по соглашению с Минпросвещения эти деньги предназначены только для организации горячего питания. Неиспользованные средства целевой субсидии регион возвращает. Это не совсем правильно. Надеемся, сейчас в Минпросвещения этот вопрос будет пересмотрен", - отметил парламентарий.

По мнению сенаторов, Минсельхоз должен провести анализ влияния повышения цен на продукты на обеспечение рационов питания младшеклассников, чтобы понять хватает ли выделяемых регионам субсидий на бесплатные завтраки. Роспотребнадзору вместе с министерством сельского хозяйства рекомендовано разработать перечень продуктов, которые должны использоваться при организации горячего питания.

"Конечно, нужно менять ситуацию со стоимостью завтрака. Сегодня младшеклассника в Карелии кормят на 70 рублей. На эти деньги полноценного питания для ребенка не организовать", - уверен Игорь Зубарев.

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Комментарии

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Думающий
2021-04-19 17:42:54
Пока существует система наживы на всём любой

ценой и никто особо с этим не борется,шансов следующего отравления.....
Гость
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