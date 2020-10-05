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Сентябрь в России побил исторический рекорд по жаре

Новости. Погода
19:40, 05 Октября 2020
фото: Столица на Онего
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Сентябрь 2020 года в России стал самым теплым за всю историю.

Среднемесячная температура в сентябре 2020 года установила новый рекорд на территории России. Таким образом, прошедший сентябрь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, побив предыдущий рекорд в 2016 году, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

"На азиатской территории России и в целом по всей стране прошедший сентябрь оказался самым теплым за всю 130-летнюю историю регулярных метеорологических наблюдений. До этого рекордно теплым считался сентябрь 2016 года", - сообщила она.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Театральный критик
2020-10-05 21:58:58
И по визгу либерастни
Неравнодушный
2020-10-05 20:56:15
И без неё все это поняли. Лучше бы холодку в экосистему, что ли, подбросила, раз специалист.
бюджет
2020-10-05 20:00:50
И по вирусам, и по курсам бабла, и........., и............
Гость
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