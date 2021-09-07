Сергей Андруневич: «КПРФ вернет в России прежний пенсионный возраст»

Кандидат в депутаты Заксобрания Карелии от КПРФ Сергей Андруневич о последствиях «пенсионной реформы».

Придя к власти, коммунисты сразу отменят «пенсионную реформу» и вернут в России прежний возраст выхода на пенсию. Для Карелии это будет возвращение к 55 годам для мужчин и 50 годам для женщин, как было до «пенсионной реформы» на нашей северной территории.



Из-за повышения пенсионного возраста в среднем каждый житель России потерял около миллиона рублей недополученной пенсии. А многие теперь не доживут до пенсии и будут работать до гробовой доски. КПРФ же была и остается единственной оппозиционной силой, которая реально борется против этого. Коммунисты выводили людей на акции протеста, настаивали на проведении референдума и, конечно, на всех уровнях голосовали против "пенсионной реформы".

Об этом напомнил кандидат в депутаты Заксобрания Карелии от КПРФ Сергей Андруневич, который был организатором митингов в Петрозаводске:

- Давайте проанализируем, что изменилось с 2018 года. Хронический страховой дефицит Пенсионного фонда сохраняется. Реального роста пенсий не произошло. Из-за огромной инфляции пенсии в реальном денежном выражении сократились. Вся накопительная часть пенсий съедается инфляцией. Рост пенсионного возраста не привел к выходу предпенсионеров на рынок труда, да и рабочих мест для них нет. Число пенсионеров в стране сократилось почти на 2 млн человек, это рекордное количество.



Вывод: «пенсионная реформа» – это никакая не забота о пенсионерах, а масштабная экономия на народе. Увеличение пенсионного возраста ведёт к вымиранию и обнищанию России, - и это выгодно власти. Мы должны сделать все, чтобы вернуть прежний пенсионный возраст. Выборы 19 сентября – наш единственный шанс отменить «пенсионную реформу».

Как пояснил Сергей Андруневич, кроме увеличения пенсий, КПРФ на уровне Карелии добивается справедливой индексации ветеранских выплат.

- В Карелии более 11 лет не индексировались ветеранские выплаты (компенсация затрат на ЖКХ и др.). Когда Конституционный суд республики постановил, что это незаконно, власти проиндексировали "ветеранские" на... 21 рубль. Пенсионеры вышли на одиночные пикеты против этой жалкой подачки, а я в знак протеста принес в Заксобрание два рулона туалетной бумаги – все, что смог купить на 21 рубль.

КПРФ сможет обеспечить справедливую индексацию в случае получения большинства депутатских мандатов в Заксобрании Карелии.

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