Сергей Безруков назвал спектакль Театра кукол Карелии лучшей постановкой по классике в России

Известный актер, заместитель председателя конкурсной комиссии Минкультуры РФ по присуждению премии правительства за лучшую постановку по произведениям русской классики Сергей Безруков дал оценку детскому спектаклю из Карелии.

Театр кукол получит за спектакль "О рыбаке и рыбке" по сказке А.С. Пушкин премию правительства Российской Федерации за лучшую постановку по произведениям русской классики по итогам сезона 2019/2020. Об этом сегодня рассказала статс-секретарь-заместитель министра культуры РФ Алла Манилова на открытии в Национальном музее диалогового мероприятия, где обсудили результаты совместной подготовки к 100-летию республики правительства региона и Минкульта России.

"Сергей Безруков, будучи моим заместителем в комиссии по присуждению премии, посмотрел все 70 спектаклей, которые были выдвинуты 70 регионами. На последнем заседании комиссии я предоставила ему слово как главному эксперту. Он сразу сказал: "Лучшее – это театр кукол Карелии". И члены комиссии из состава профессиональных театроведов, критиков его единогласно поддержали. Я пожалела, что из трех премий нет главной. Первая однозначно бы досталась бы карельскому театру. На награждении в Москве мы об этом Сергеем Витальевичем обязательно скажем", - сказала Алла Манилова.

Директор Театра кукол Карелии Любовь Васильева получила благодарность Министра культуры Российской Федерации - "За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу".



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Премьера спектакля "О рыбаке и рыбке" в Театре кукол Карелии состоялась 24 ноября 2019 года. Постановка стала заметным событием в российском театральном сообществе и участником нескольких международных фестивалей. Режиссер спектакля - Яна Тумина. Художник-постановщик - Кира Камалидинова. Художник по костюмам - Анис Кронидова. Композитор - Дмитрий Максимачев.

Премия Правительства Российской Федерации за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики учреждена в 2018 году в целях господдержки создания и показа новых театральных постановок в рамках реализации проекта "Театр – детям".

Ежегодно присуждаются три премии, каждая из которых включает в себя специальный приз, диплом лауреата премии и денежное вознаграждение в размере 3 млн рублей.