Сергей Безруков выложил в Сеть фото 5-месячного сына

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В честь важного события актер опубликовал забавное фото.
Актер Сергей Безруков и режиссер Анна Матисон воспитывают двоих детей: двухлетнюю дочь Марию и сына Степана. Малышу исполнилось пять месяцев, пишет Cosmopolitan.
В честь этого события Сергей опубликовал забавное фото. Степан лежит на ярком детском коврике, а собака нежно лижет его ушко. На футболке мальчика написано: "Энергичный сын режиссера".
"Стёпе уже пять месяцев сегодня! Время летит! Расти большой, "энергичный сын режиссера"! Полли первая поздравила!", – подписал фото актер.
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