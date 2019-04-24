Сергей Безруков выложил в Сеть фото 5-месячного сына

В честь важного события актер опубликовал забавное фото.

Актер Сергей Безруков и режиссер Анна Матисон воспитывают двоих детей: двухлетнюю дочь Марию и сына Степана. Малышу исполнилось пять месяцев, пишет Cosmopolitan.

В честь этого события Сергей опубликовал забавное фото. Степан лежит на ярком детском коврике, а собака нежно лижет его ушко. На футболке мальчика написано: "Энергичный сын режиссера".



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"Стёпе уже пять месяцев сегодня! Время летит! Расти большой, "энергичный сын режиссера"! Полли первая поздравила!", – подписал фото актер.