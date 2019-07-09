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Новости. Общество
19:10, 09 Июля 2019
фото: © Пресс-служба СТС

Сергей Шнуров стал ведущим новой версии "Форт Боярд"

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Премьера шоу запланирована на осень 2019 года.

Съемки новой версии телеигры "Форт Боярд" от телеканала СТС начались во Франции. Ведущим программы стал Сергей Шнуров, пишет ТАСС. 

"Шоумен и музыкант Сергей Шнуров стал ведущим новой версии культовой телеигры "Форт Боярд" от телеканала СТС, съемки которой начались во Франции. Известные актеры, музыканты, комики, ведущие и топовые блогеры окунутся в таинственный мир форта и преодолеют свои страхи, чтобы добраться до заветных сокровищ", – рассказали в пресс-службе.

В обновленном шоу встретятся 10 тематических команд по пять участников в каждой. Среди них Анна Седокова, Виктория Боня, Роза Сябитова, Екатерина Волкова, Анна Хилькевич, Алена Шишкова, Мария Ивакова, Егор Дружинин, Эвелина Бледанс, Сергей Светлаков, Александр Незлобин, Анна Цуканова-Котт, Ника Вайпер, Михаил Шац, Алина Алексеева, Мария Погребняк, Валентина Мазунина, Таир Мамедов и многие другие звезды. Премьера шоу запланирована на осень 2019 года.

"Мне кажется, нет такого человека, который не видел "Форт Боярд". Со своей стороны, постараюсь не испортить проект, стать для участников другом-помощником, но жестким. Для меня эта игра – вызов. Не люблю соревнования, возможно, потому что перезанимался спортом в детстве. Но мне хочется воспитать в себе соревновательный дух, заразить себя, героев шоу, а главное, зрителей желанием оторвать "пятые точки" от диванов и побежать бороться со своими фобиями", – заявил Шнуров, чьи слова привели в пресс-службе.

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