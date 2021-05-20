Сергей Собянин и Артур Парфенчиков подписали Программу сотрудничества

Сегодня в рамках Дней Карелии в Москве мэр столицы России Сергей Собянин и глава Карелия Артур Парфенчиков подписали Программу сотрудничества на 2021-2025 годы в рамках реализации ранее заключенного Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

В церемонии подписания документа приняли участие председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, председатель законодательного собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович, а также члены Правительства Москвы и Карелии.

Программа содержит ряд конкретных мероприятий и направлена на дальнейшее развитие кооперационных связей с Москвой.

Перед подписанием документа Мэр Москвы Сергей Собянин сказал: «Сформирована новая программа взаимодействия между Москвой и Карелией на ближайшие 5 лет. Охвачены все основные направления: экономика, поддержка бизнеса, вопросы, связанные с государственным и муниципальным управлением, работа в области образования, культуры, туризма и целый ряд других. Новая программа даст толчок для развития взаимовыгодных связей между республикой и Москвой на благо жителей Карелии и москвичей».

Артур Парфенчиков отметил, что Карелию и Москву связывают давние дружеские отношения.

Обращаясь к участникам церемонии, глава Республики Карелия сказал: «В новой программе, безусловно, отражены все позиции сотрудничества, начиная с экономики, это и культура, и туризм. Мы заинтересованы во взаимодействии с Москвой. Нам интересен опыт Москвы в инвестициях, в информационных системах, в здравоохранении, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике. Вместе с тем нам есть, что предложить Москве — уникальную продукцию промышленного комплекса, строительных материалов и деревообработки, высококачественные, экологически чистые продукты питания. И, конечно, важное направление — это туризм. Мы заинтересованы в том, чтобы наш новый аэропорт активнее принимал рейсы из Москвы. Я думаю, что с развитием нашей инфраструктуры это произойдёт в ближайшем будущем».

Для Республики Карелия сотрудничество с Москвой является одним из важных факторов развития. Москва входит в число крупнейших потребителей продукции карельских предприятий, служит источником инвестиций, дает пример новых созидательных инициатив в области науки, образования и культуры.

Одним из направлений межрегиональных связей является здравоохранение. В 2020–2021 годах в медицинских организациях Москвы получили высокотехнологичную медицинскую помощь порядка 600 жителей Карелии по профилям «сердечно-сосудистая хирургия», «онкология», «офтальмология», «педиатрия».

Немаловажным аспектом сотрудничества является культурная сфера. Регулярно проводятся выставки художников Карелии в музеях столицы, в Карелии экспонируются картины из фондов и коллекций московских музеев. Ежегодно на площадке музыкального фестиваля «Ruskeala Symphony» участвуют артисты из Москвы.

Торгово-экономическое сотрудничество также развивается. Сегодня Карелия готова поставлять в Москву как наиболее динамично развивающийся регион продукцию карельских предприятий необходимую при проведении дорожных работ (щебень), декоративной и архитектурно-строительной облицовки зданий, строительстве, обеспечении противопожарной безопасности (пожарные роботы).

Эти и другие аспекты взаимодействия учтены в подписанной программе сотрудничества.