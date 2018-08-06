Сергей Соловьев займет место первого замминистра культуры Карелии

Начальник управления культуры мэрии Петрозаводска Сергей Соловьев перейдет на работу в министерство культуры Карелии.

Как рассказал "Столице на Онего" источник в правительстве, Сергея Соловьева назначат на должность первого заместителя министра культуры республики, которую в июне покинула Анна Томчик.

Будущее назначение "Столице на Онего" подтвердил министр культуры республики Алексей Лесонен.

Сергей Соловьев в ноябре 2007 года был назначен на должность начальника управления культуры администрации Петрозаводска,, Ранее он возглавлял творческий коллектив телекомпании "Петронет". Он окончил Ленинградский государственный институт культуры им. Н.К. Крупской.

Работать в области культуры Сергей Cоловьев начал в Мурманской области, в Петрозаводске работал в Карельском центре народного творчества, режиссировал первые праздники в Киндасово и Шолтозеро (праздник Вепсской культуры). Режиссер одного из первых конкурсов "Мисс-Петрозаводск". Тринадцать лет проработал на "Петронете", где прошел путь от редактора отдела рекламы до заместителя генерального директора и главного редактора.