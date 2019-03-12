Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:40, 12 Марта 2019
фото: Instagram

Сергея Зверева вызвали в полицию после пикета в защиту Байкала

Загрузка...

Звёздного стилиста и шоумена Сергея Зверева вызвали в полицию после одиночного пикета на Красной площади в защиту Байкала.

Звезде шоу-бизнеса надлежит явиться в отдел полиции 24 апреля. Тогда будет составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.2 части 5 КоАП. Согласно этой статье, Звереву грозит штраф до 20 тысяч рублей или 40 часов обязательных работ, пишет издание "Байкал-Daily".


Instagram

Пикет у стен Кремля Сергей Зверев устроил 3 марта. Он стоял на Красной площади в золотой короне и с плакатом "Против строительства завода на Байкале". Так Зверев привлек внимание к строительству завода по розливу питьевой байкальской воды, который строится в Култуке. В этом поселке вырос сам Сергей, здесь и сейчас живут его близкие родственники.

В выходные Зверев вновь заявил о своей позиции в эфире передачи НТВ "Центральное телевидение". Он обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой не допустить строительство завода.

Петицию с аналогичным требованием в Сети подписали около 900 тысяч человек. В числе поддержавших петицию – телеведущая Елена Летучая.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.03.2019, 13:10
В Москве умер актер Владимир Этуш
05.03.2019, 13:05
Любовь прошла, никто не вспоминает
10.03.2019, 14:30
Под Петрозаводском столкнулись две легковушки
05.03.2019, 11:56
"За школу и садик будем воевать!"
10.03.2019, 11:00
Крупное ДТП произошло на севере Карелии
11.03.2019, 22:00
Госдума отказалась поднимать МРОТ до 25 тысяч рублей

Аналитика

11.03.2019 15:47
Политкухня
Большие машины – большие проблемы 3
Въезд большегрузов в центр города могут запретить в Петрозаводске.
"Противостояние – надуманное" 3
11.03.2019 15:02
"Населению нужно максимально активизироваться и сплотиться" 3
11.03.2019 12:26
Экономика нового мышления 3
11.03.2019 12:03
"Люцифер" и "Краснопуз" 2
07.03.2019 14:07
Вся аналитика

Чтиво

11.03.2019 11:04
Личное мнение
Приспособление во всем 10
Нынешний чиновник — это поиск бесконечного получения одобрения, считает политолог Олег Реут.
Символ прошлого 11
06.03.2019 13:45
Сколько стоит наше здоровье
01.03.2019 12:07
Офтальмологический центр Карелии – 24 часа
28.02.2019 19:31
архив чтиво

Медиа

Огнемет на Масленице в Петрозаводске
11.03.2019 12:42
все фото и видео

Опрос

Будете ли вы поститься?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»