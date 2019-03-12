Сергея Зверева вызвали в полицию после пикета в защиту Байкала

Звёздного стилиста и шоумена Сергея Зверева вызвали в полицию после одиночного пикета на Красной площади в защиту Байкала.

Звезде шоу-бизнеса надлежит явиться в отдел полиции 24 апреля. Тогда будет составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.2 части 5 КоАП. Согласно этой статье, Звереву грозит штраф до 20 тысяч рублей или 40 часов обязательных работ, пишет издание "Байкал-Daily".







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Пикет у стен Кремля Сергей Зверев устроил 3 марта. Он стоял на Красной площади в золотой короне и с плакатом "Против строительства завода на Байкале". Так Зверев привлек внимание к строительству завода по розливу питьевой байкальской воды, который строится в Култуке. В этом поселке вырос сам Сергей, здесь и сейчас живут его близкие родственники.

В выходные Зверев вновь заявил о своей позиции в эфире передачи НТВ "Центральное телевидение". Он обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой не допустить строительство завода.

Петицию с аналогичным требованием в Сети подписали около 900 тысяч человек. В числе поддержавших петицию – телеведущая Елена Летучая.



