Сервисы по перевозке пассажиров заработают по новым правилам

Минтранс разработал законопроект, устанавливающий жесткие требования к сервисам совместных поездок на автомобилях (карпулинга).

Законопроект запрещает использование наличных для оплаты подобных сервисов и ограничивает число рейсов и пассажиров.

Так, в сутки водитель сможет совершить не более двух поездок, организованных через агрегатор, и перевезти не более пяти попутчиков.

Кроме того, водитель, предоставляющий услуги карпулинга, должен иметь водительские права категории В и стаж от двух лет.

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