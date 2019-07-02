Сервисы по перевозке пассажиров заработают по новым правилам

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Минтранс разработал законопроект, устанавливающий жесткие требования к сервисам совместных поездок на автомобилях (карпулинга).
Законопроект запрещает использование наличных для оплаты подобных сервисов и ограничивает число рейсов и пассажиров.
Так, в сутки водитель сможет совершить не более двух поездок, организованных через агрегатор, и перевезти не более пяти попутчиков.
Кроме того, водитель, предоставляющий услуги карпулинга, должен иметь водительские права категории В и стаж от двух лет.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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