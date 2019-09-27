Сферы социального предпринимательства в Карелии получат субсидии

Минэкономразвития Карелии приняло решение о введении новой специализированной субсидии на возмещение затрат предпринимателей, оказывающих социальные услуги.

По сообщению министерства, планируется субсидирование образовательных услуг в области спорта и отдыха, услуг дошкольного образования, стирки и химической чистки текстильных и меховых изделий, парикмахерских и салонов красоты.

Также субсидии получат предприниматели, которые оказывают услуги по уходу за престарелыми и инвалидами с круглосуточным проживанием.

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