Шабанов рассказал о мечте пожить в кадетском училище

Представитель главы Карелии в Законодательном собрании Юрий Шабанов заявил, что не следует бояться отправлять детей в интернаты.

Об этом Юрий Шабанов заявил на заседании комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике регионального парламента в процессе обсуждения проблемы оптимизации учебных заведений.

"Не надо говорить: "Что это вы в интернат отправляете?" и так далее. Вы заедьте в этот интернат - кадетский президентский корпус. Да я сам бы мечтал в нем быть! Я пришел- я обалдел! Заедьте в то же кадетское училище республиканское. Там тоже условия нормальные. Поэтому, коллеги, вот дайте профессионалам делать дело! Сегодня министерство образования делает дело!", - заявил Шабанов в ответ на критику оптимизационных процессов в сфере образования республики.

Ранее жители поморского села Нюхча выступили против оптимизации сельского образования в Карелии и перевода своих детей в интернаты. Власти, в свою очередь, заявляли, что "ученики Нюхотской общеобразовательной школы, так же как и ученики других отдаленных школ, могут продолжить обучение в Президентском кадетском училище, кадетском корпусе им. А.Невского и иных образовательных учреждениях интернатного типа, но только по их собственному желанию".