Шамолин: После восстановления вырубленного в Карелии леса он станет "как в парке"

Компания Segezha Group, владеющая Сегежским ЦБК, планирует перейти на финскую модель интенсивного лесопользования, которая гарантирует не только восстановление вырубленного леса, но и улучшение его характеристик.

Об этом сообщил президент компании Михаил Шамолин во время визита на ЦБК главы Карелии Артура Парфенчикова.

"С точки зрения лесопользования и лесовосстановления, естественно, мы выполняем все требования действующего в России законодательства, но хотим идти существенно дальше, переходить на финскую модель интенсивного лесопользования, потому что она на сегодняшний день является наиболее продвинутой и результативной", – сказал Шамолин.

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