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Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе

Новости. Общество
19:40, 13 Сентября 2020
фото: Pixabay.com
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Эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын поделился секретами приготовления и хранения распространенной кулинарной приправы.

Вокруг лаврового листа есть много мифов, которые можно развеять, уверен Синицын. Например, считается, что его нужно добавлять в блюдо целиком и оставлять после приготовления. Но этого категорически нельзя делать, считает шеф-повар, пишет РИА Новости со ссылкой на радио Sputnik.

"Чтобы правильно использовать лавровый лист, чтобы он давал пользу и максимально яркий вкус, его лучше положить за 5 или за 10 минут до окончания приготовления горячего блюда и обязательно вытащить после этого. Иначе вместе с эфирными маслами, которые дают приятный аромат, в блюдо переходит горечь. Это достаточно сильная специя, поэтому его нужно добавлять именно в горячие блюда, чтобы у него была возможность разойтись", – сказал он.

Лавровый лист – специя, которая не только придает блюду горчинку и приятный аромат.

"Лавровый лист является и хорошим антисептиком, поэтому его часто добавляют в соленья. С этой специей соленья будут храниться гораздо дольше", – отметил Синицын.

Важный момент – как правильно выбрать и хранить лавровый лист.

"Многие думают, что сухие, поломанные листочки, которые продаются в магазине специй – это здорово, но на самом деле это точно старые листы. Хороший лавровый лист должен быть ровным, не потресканным, зеленым и глянцевым. Если вы купили где-нибудь на рынке хороший качественный веник лаврового листа, можно поместить его в герметичную упаковку и отправить в морозилку и использовать непосредственно перед готовкой. Так он максимально сохранит в себе эфирные масла", – посоветовал шеф-повар.

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