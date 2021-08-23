Схема движения транспорта изменится на одном из самых загруженных перекрестков Петрозаводска

С 26 августа изменится схема движения транспорта по полосам на пересечении улиц Чапаева и Чкалова.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

При движении по улице Чапаева в сторону центра города на перекрёстке с левой полосы можно будет повернуть налево или поехать прямо, проезд по центральной полосе будет разрешен только прямо, а с правой - только направо.



На улице Чкалова изменится количество полос. Встречная полоса со стороны улицы Чапаева в сторону Партизанской улицы будет расширена. При движении по улице Чкалова на улицу Чапаева от Партизанской улицы с центральной полосы можно будет повернуть налево или поехать прямо.





Кроме того, в новом режиме заработает светофор на перекрёстке.

"Изменения призваны оптимизировать использование полос, увеличить пропускную способность и уменьшить количество пробок", - пояснили в ГИБДД.