Схема движения транспорта изменится на одном из самых загруженных перекрестков Петрозаводска

С 26 августа изменится схема движения транспорта по полосам на пересечении улиц Чапаева и Чкалова.
Об этом сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
При движении по улице Чапаева в сторону центра города на перекрёстке с левой полосы можно будет повернуть налево или поехать прямо, проезд по центральной полосе будет разрешен только прямо, а с правой - только направо.
На улице Чкалова изменится количество полос. Встречная полоса со стороны улицы Чапаева в сторону Партизанской улицы будет расширена. При движении по улице Чкалова на улицу Чапаева от Партизанской улицы с центральной полосы можно будет повернуть налево или поехать прямо.
Кроме того, в новом режиме заработает светофор на перекрёстке.
"Изменения призваны оптимизировать использование полос, увеличить пропускную способность и уменьшить количество пробок", - пояснили в ГИБДД.
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