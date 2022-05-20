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Схему движения в Петрозаводске изменят ради любителей бега

Новости. Общество
10:17, 21 Мая 2022
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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В эти выходные изменится схема движения транспорта в Центре и Октябрьском районе Петрозаводска, сообщает мэрия карельской столицы.

Троллейбус № 6 и автобусы под номерами 8, 14, 19, 22, 25 в Петрозаводске будут ездить по скорректированным маршрутам. Об этом информирует пресс-центр администрации города.

Схема движения транспорта в Центре и Октябрьском районе будет изменена. Это произойдет на всём маршруте VI Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Он пройдёт в это воскресенье, 22 мая.

Старт состоится на площади Кирова. Далее участники забега проследуют по Пушкинской улице до проспекта Ленина, оттуда свернут на Онежскую набережную, доберутся до Петровского сквера и Александровской пристани и вернутся вдоль озера к зданию администрации Петрозаводска — на улицу Еремеева. По ней бегуны двинутся на улицу Куйбышева, а далее на улицу Михаила Иссерсона и набережную Варкауса. По ним участники добегут до улицы Мелентьевой и проследуют в обратную сторону. Их путь вновь пройдёт через набережную Варкауса — улицу Михаила Иссерсона — улицу Куйбышева — проспект Ленина — Пушкинскую улицу — к площади Кирова, где спортсменов ожидает финиш.

Сегодня в 18 часов на протяжении всего маршрута полумарафона будет запрещена остановка транспорта. Завтра, в день забега, на этих же участках автомобильных дорог с 9.00 до 12.00 будет организована пешеходная зона. Небольшим исключением станет лишь набережная Варкауса. По ней дистанция будет пролегать только по одной полосе — от Центра в сторону улицы Мелентьевой. Встречное движение автомобилей — от Октябрьского района — сохранится без изменений.

В связи с организацией пешеходных зон общественный транспорт будет ходить по скорректированным маршрутам. Троллейбус № 6, выезжающий с конечной станции «ул. Корабелов» проследует от остановки «ул. Куйбышева» к «ТРЦ „Макси“, „Выставочному залу“, „Университету“, „пл. Гагарина“, минуя поворот на улицу Кирова. Оттуда электротранспорт будет доезжать до „Центрального рынка“ и далее двигаться по привычному маршруту к Товарной станции. Обратное направление останется без изменений.

Автобус № 8 от остановки „Национальный банк РК“ будет следовать к „ТРЦ ‚Макси‘ и ‚Выставочному залу‘, после поворачивать на улицу Антикайнена к ‚Центральному рынку‘ и ‚Сорокской ул.‘. Далее по Московской улице транспорт будет заезжать на станцию ‚пл. Маршала Жукова‘ (‚Троллейбусное управление‘) и возвращаться на Октябрьский проспект — на свой привычный маршрут. Обратное направление останется без изменений.

Автобусы № 14 и № 22 будут ездить от площади Гагарина через остановки ‚Центральный рынок‘ — ‚Сорокская ул.‘ — ‚пл. Маршала Жукова‘ (‚Троллейбусное управление‘) и возвращаться на привычный маршрут через Октябрьский проспект. Обратное направление № 14 — без изменений.

Через те же станции только от улицы Куйбышева проследуют автобусы № 19 и № 25. Дополнительно машины будут останавливаться у ТРЦ ‚Макси‘ и Городского выставочного зала. Обратное направление обоих автобусов останется без изменений.

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