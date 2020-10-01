Шесть городов Карелии признаны самыми безопасными для отдыха с детьми на осенних каникулах

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, где безопасно отдохнуть на каникулах в октябре с детьми.

По данным сервиса, Крым, Краснодарский край, Карелия, Владимирская область являются самыми популярными и безопасными направлениями для семейного отдыха на октябрьских каникулах. Коктебель, Бахчисарай в Крыму, Геленджик, Красная Поляна, Новороссийск в Краснодарском крае, Суздаль во Владимирской области, а также Лахденпохья, Олонец, Петрозаводск, Кондопога, Пряжа и Питкяранта в Карелии составили топ-12 городов, пользующихся наибольшим спросом у россиян в октябре.

Туристы бронируют безопасный отдых в городах на период от 2 до 9 ночей и потратят на проживание от 1,6 до 14,5 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Новороссийске (1583 рубля / 3,5 ночи), дороже — в Кондопоге (14500 рублей / 2 ночи). В Петрозаводск отдых обойдется в 4680 рублей за 3,33 ночи, в Олонце — в 4267 рублей за 3 ночи, в Питкяранте — в 8900 рублей за 2 ночи, в Пряже — в 8000 рублей за 4 ночи, в Лахденпохье — в 6221 рубль за 3,63 ночи.

При этом в Коктебеле можно отдохнуть за 2059 рублей (4,98 ночи), в Бахчисарае —за 1908 рублей (2,28 ночи), в Красной Поляне — за 1796 рублей (7 ночей).

"Сэкономить семейный бюджет на путешествиях можно, если отправиться на поезде, - комментирует Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru. В РЖД продлили скидку в размере 50% для школьников". Размещаться с детьми лучше всего в квартирах и мини-отелях и избегать людных мест, сообщили в пресс-службе сервиса.

Ранее Петрозаводск попал в топ-10 популярных городов для экскурсионных поездок в октябре.