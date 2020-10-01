Петрозаводск попал в топ-10 популярных городов для экскурсионных поездок в октябре

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда россияне планируют поехать в экскурсионные туры в октябре.

Сервис составил десятку популярных городов для путешествий в октябре. В нее вошли Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Переславль-Залесский, Петрозаводск, Суздаль, Уфа, Хабаровск, Волгоград и Ростов-на-Дону.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых в городах на период от 1,5 до 11 ночей и потратят на проживание от 1,6 до 6,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Уфе (1600 рублей / 4 ночи), дороже – в Переславле-Залесском (6633 рублей / 1,5 ночи).

В Петрозаводске отдых обойдется в 5657 рублей за 3,5 ночи, в Москва – в 2895 рублей за 2 ночи, а в Суздале – за 4750 рублей за 4 ночи.

Список составлен на основании данных бронирований туристами жилья для отдыха в период с 1 по 31 октября 2020 года. В список не вошли города-курорты и курортные поселки на Черноморском и Азовском побережье России.

Ранее город в Карелии стал самым дорогим для отдыха туристов.