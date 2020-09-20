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Город в Карелии стал самым дорогим для отдыха туристов

Новости. Общество
09:10, 21 Сентября 2020
фото: © Столица на Онего/ Анастасия Красноперова
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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, как проходит туристический сезон 2020 в малых и средних городах РФ.

По данным Tvil.ru, спрос на малые и средние города России растёт в этом году. Самый популярный город в сезоне 2020 –Осташков (более 50% заявок). Также в десятку популярных городов для путешествий этим летом вошли Сортавала, Суздаль, Переславль-Залесский, Ярославль, Углич, Владимир, Иваново, Азов и Светлогорск.

Туристы бронируют отдых на период от 1 до 6 ночей и тратят на проживание от 1 до 7 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Азове, дороже – в Сортавале.

Список составлен на основании данных бронирований туристами жилья для отдыха в период с 1 июня по 31 августа 2020 года. В список не вошли города-курорты и курортные посёлки на Черноморском и Азовском побережье России.

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