Шесть «Точек роста» откроются в сельских школах Карелии

В Карелии поддерживают талантливых детей, открывая технопарки и «Точки роста».

Глава Минобразования и спорта Карелии в своем профиле в соцсети «ВКонтакте» рассказал о поддержке талантливых детей.

В 2024 году власти планируют и дальше совершенствовать систему развития детских талантов в Карелии.



Так, в Петрозаводске откроются два детских технопарка «Кванториум» на базе школы № 55 и в Университетском лицее, рассказал министр.



«Кванториум» — это обучение нового типа, которое с помощью современного оборудования позволяет детям изучать естественные науки наглядно.



По словам Романа Голубева, начнут работу шесть «Точек роста», которые будут расположены в школах поселков Спасская Губа и , Кяппесельга Кондопожского района, поселка Пай Прионежского района, поселка Кубово Пудожского района, поселков Идель и Попов Порог Сегежского района.



Это современные центры образования в школах, расположенных в сельской местности и малых городах.



А в Сегеже на базе Центра творчества детей и юношества откроется «IT-куб». Как отметил глава Минобразования и спорта Карелии, здесь ребята могут научиться разрабатывать мобильные приложения, обучаться 3D моделированию, конструированию и программированию роботов и многому другому.



Благодаря президентскому нацпроекту «Образование» все больше школьников могут обучаться по перспективным направлениям и выбирать востребованную профессию, добавил Роман Голубев.