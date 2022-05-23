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Школьник выиграл поездку в Сочи от управляющей организации

Новости. Общество
16:51, 23 Мая 2022
фото: © «ОнегоСтройСервис»

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Победителем стал ученик 9«А» класса, МОУ «Средней школы № 8 им. Н. Г. Варламова»

19 мая в МОУ «Ломоносовская гимназия» подвели итоги Чемпионата по обучающей игре «ЖЭКА: Квартал». Игра была создана с целью воспитания у учеников активной жизненной позиции, повышения правовой грамотности в сфере ЖКХ и освоение современных технологий энергосбережения. 

Почти 900 человек в течение полугода состязались в обучающей игре «ЖЭКА: Квартал». На протяжении шести месяцев ученики 7-9 классов, из 38 образовательных учреждений Петрозаводска, соревновались в понимании правильного распределения ресурсов, открывали секреты экономии на коммунальных платежах и технологиях энергосбережения. 

Участие в турнире позволило ребятам попробовать себя в роли руководителя управляющей организации. В ходе игры ученикам пришлось столкнуться с такими задачами, как правильно распределять финансы, определять приоритетные и второстепенные задачи в развитии микрорайона, участвовать в благоустройстве придомовой и дворовой территорий.

Победителем стал девятиклассник МОУ «Средней школы № 8 им. Н. Г. Варламова» Прохоров Вячеслав. Благодаря обширным знаниям Вячеслав стал обладателем сертификата на 100 000 рублей для семейной поездки в Сочи.

Также, помимо главного приза, наградами были отмечены участники и организаторы. Призы — памятные сувениры от государственной корпорации и спонсоров проведения конкурса.

Организатором и главным спонсором чемпионата является компания «ОнегоСтройСервис», а генеральным партнером стала госкорпорация Фонд содействия реформированию ЖКХ.

По мнению Главы Петрозаводского городского округа Владимира Любарского, онлайн-игра сделала доступной для понимания трудную изнанку жилищно-коммунального хозяйства и смогла заинтересовать молодое поколение.

Следующий Чемпионат 2022–2023 года пройдет в родной школе победителя — МОУ «Средней школе № 8 им. Н. Г. Варламова».

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