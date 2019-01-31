Школьники из Карелии прошли подготовку в образовательном центре в Сочи

С 3 по 25 января карельские школьники приняли участие в профильных сменах центра "Сириус" в Сочи, сообщили в Минобразования Карелии.

Профильные смены были организованы по программам "Литературное творчество", "Информатика" и "Математика".

В направлении "Литературное творчество" ребята посетили 6 профильных мастер-классов, провели 5 исследований, собрали мнения более 500 респондентов разного возраста о технопредпринимательстве, решили 2184 лингвистические задачи, написали порядка 156 художественных текстов и приняли участие в 14 встречах с ведущими лингвистами страны.

Информатики решили около 200 задач, посетили 10 различных мастер-классов, разрабатывали приложения под Android и участвовали в личных и командных олимпиадах.

Математики освоили 4 спецкурса и в совокупности решили более 10 тысяч задач.

Подробная информация об образовательных программах, критериях конкурсного отбора участников в образовательном центре "Сириус".

До 3 февраля 2019 года открыта регистрация на мартовскую образовательную программу по биологии, которая пройдет с 1-24 марта 2019 года.