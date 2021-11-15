Школьники из Петрозаводска прошли в федеральный этап Всероссийской олимпиады по вопросам избирательного права

В Карелии подвели итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса.

В преддверии Дня Конституции 12 декабря ЦИК Карелии подведены итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум», организованной ЦИК России, Министерством просвещения Российской Федерации, РЦОИТ при ЦИК России.

Всего в региональном этапе олимпиады в Карелии приняли участие 53 учащихся 10-х и 11-х классов из 17 образовательных организаций Петрозаводска, Костомукши и Сегежи. В этом году впервые в олимпиаде принимали участие воспитанники Президентского кадетского училища.

Жюри под председательством руководителя ЦИК Карелии Алексея Бахилина осуществило проверку выполненных работ, включающих в себя ответы на вопросы и творческое задание (эссе).

В итоге в Карелии выявлено два победителя, это учащиеся 11-го класса из г. Петрозаводска:

Егоров Руслан Алексеевич (школа № 27)

Мельникова Валерия Евгеньевна школа № 38).

Кроме того, Дипломом III степени будут награждены десять школьников из Петрозаводска, Костомукши и Сегежи.

Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин отметил, что задания олимпиады требовали высокого уровня знаний в области избирательного права, участники должны были хорошо ориентироваться в нововведениях последнего времени, предоставляющих гражданам Российской Федерации дополнительные возможности реализации своих избирательных прав.

Награждение победителей и призеров регионального (отборочного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса пройдет в ЦИК Карелии, сертификаты участников олимпиады будут направлены в администрации муниципальных районов и городских округов для организации вручения школьникам.

Победители олимпиады получают право участвовать заключительном федеральном этапе олимпиады, который состоится в Москве.

Списки победителей, призеров и участников регионального (отборочного) этапа олимпиады будут размещены на официальном сайте ЦИК Карелии.