Ученики Университетского лицея Петрозаводска «обстреляли» кадетов

В Петрозаводске прошли соревнования по пулевой стрельбе

В тире общества «Динамо» в Петрозаводске прошли личные и командные соревнования по пулевой стрельбе из пневматического оружия. За призовые места боролись более 50 участников девяти школьных команд, а также кадеты.



Первое общекомандное место занял университетский лицей с 997 очками. На второй строке зачета — команда петрозаводского президентского кадетского училища (909 очков). Замыкает тройку сильнейших карельский кадетский корпус имени Александра Невского с 864 очками.



Победители личного первенства среди учащихся: Алиса Зарипова из лицея № 40, Максим Богданов (университетский лицей),

Глеб Леттиев, ученик гимназии № 17, Марьяна Дементьева (лицей № 1) и Анастасия Забродина из двадцать седьмой школы.