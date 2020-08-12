Школьники создали приложение для прогулок по Петрозаводску

Мобильное приложение для смартфонов PTZGo стало доступно для скачивания, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Оно прошло проверку платформодержателя и появилось в Playmarket.

© Мэрия Петрозаводска



Приложение представляет собой путеводитель по карельской столице, но не простой: его создавали тинейджеры для своих сверстников.



"Мотивацией ребят служит не только продвижение сегмента мобильных приложений на рынке, но и желание, чтобы в приезжающие в Петрозаводск туристы видели город со своей историей, традициями и достопримечательностями, а Карелию воспринимали не только как место отдыха у костра на природе", – отмечают создатели.

Юные разработчики самостоятельно выбирали объекты, которые могут привлечь молодых туристов, давали им собственные характеристики, прорабатывали дизайн. В приложении собрана информация о самых интересных местах Петрозаводска, фотографии и описания соответствуют взгляду подрастающего поколения на наш город.

Список обширен и охватывает самые разные точки притяжения: от торговых центров и кафе до зелёных зон, музеев и компьютерных клубов.