Школьников Петрозаводска приглашают в кадетский класс

Средняя школа № 5 Петрозаводска продолжает набор учащихся в 10-й профильный кадетский класс "Юный спасатель", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Образовательная программа предусматривает обучение школьников основам аварийно-спасательного и военного дела, туристическую и спортивную подготовку.

Петрозаводская средняя школа № 5 имени генерала В.А. Фролова приглашает будущих десятиклассников в профильный кадетский класс "Юный спасатель".



В ходе обучения, помимо общеобразовательной программы, учащиеся смогут освоить аварийно-спасательное и военное дело, приобрести навыки оказания первой помощи, пройти туристическую подготовку, развить спортивные и творческие способности.



Учащиеся кадетских классов проходят практику в Карельской республиканской поисково-спасательной службе и пожарных частях города, знакомятся с работой туристических компаний, участвуют в патриотических мероприятиях и соревнованиях различного уровня. По окончании школы кадеты становятся курсантами учебных заведений МЧС России, Таможенной службы, Министерства обороны РФ и других силовых ведомств.



Более подробную информацию об условиях приема в кадетских класс можно получить по телефону 53-19-89.