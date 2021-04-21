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Школьницы из Карелии победили на всероссийских соревнованиях по мини-футболу

Новости. Спорт
18:40, 21 Апреля 2021
фото: © паблик Вконтакте «Спорт-норма жизни Карелия»
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Олонецкие футболистки победили в финале всероссийских соревнований «Мини-футбол — в школу».

В паблике «Спорт-норма жизни Карелия» рассказали о завершившемся в Нижегородской области на базе отдыха «Изумрудное» 20 апреля всероссийском финале 16-го сезона проекта «Мини-футбол — в школу». За призовые места в рамках заключительных соревнований боролись 50 команд из разных уголков России, успешно преодолевших все отборочные соревнования. Среди девушек 2005–2006 года рождения Карелию представляла команда школы № 2 из Олонца.

Наши девушки в упорной борьбе завоевали золотые медали. На втором месте команда Ижевска, на третьем — футболистки из Хабаровска.

Карельские спортсменки тренируются под руководством тренера Петра Харитонова и учителя физкультуры Романа Павлова.

Напомним, что наши футболистки уже становились лучшими на Всероссийских соревнованиях «Мини-футбол - в школу» в 2019 году. Главный приз победителям — новое игровое покрытие, которое в 2020 году уложили в школьном зале.

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