Школьный автобус едва не попал в ДТП в Карелии

Школьный автобус съехал в кювет на автодороге в Суоярвском районе Карелии.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС республики, инцидент произошел около пяти часов вечера в пяти километрах от поселка Настенъярви.

Автобус, в котором находились 23 школьника, съехал с дорожного плотна, но никто не пострадал. Его удалось вызволить из снежного плена благодаря местным жителям, после чего автобус продолжил движение.

По данным МЧС, на место выезжало пожарно-спасательное подразделение Суоярвского района в составе 4 человек, и 1 единицы техники.