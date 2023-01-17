Школу в райцентре Карелии закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ

Учебное заведение в Муезерском закрыли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

За прошедшую неделю из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом на карантин закрыли 37 классов в 224 школах и 12 групп в семи детских садах, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Полностью закрыта на карантин средняя школа в поселке Муезерский.



За минувшие семь дней в республике зарегистрировали 5 412 случаев ОРВИ и гриппа. За неделю заболеваемость выросла на 1,4%. Это выше эпидемического порога на 0,3%. Самая высокая заболеваемость отмечается в возрасте 0-2 года, 3-6 лет, 7-14 лет.

В Петрозаводске за неделю зафиксировали 2 296 случаев заболевания ОРВИ и гриппа. Этот показатель ниже эпидпорога на 17,6%. С диагнозом ОРВИ за прошедшие семь дней госпитализированы 37 человек, сообщили в Роспотребнадзоре республики.