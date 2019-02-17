Шлямин считает, что ФЦП не является подарком для Карелии

Ученый, бывший карельский министр и торговый представитель РФ в Финляндии Валерий Шлямин высказал свое мнение о ФЦП развития Карелии и будущем региона.

"Прежде всего, хотел бы не согласиться с теми, кто считает ФЦП подарком Карелии. Наша республика относится к приграничным территориям, имеющим существенное значение для обеспечения территориальной целостности страны и безопасности государства. Карелия обладает интеллектуальными и природными ресурсами, технической и транспортной инфраструктурой, промышленным, культурным и научно-образовательным потенциалом, которые необходимы нашему государству. У республики достаточно важная миссия, уникальная роль на Северо-Западе РФ", - сказал Валерий Шлямин.

По его мнению, ФЦП развития Карелии до 2020 года следует рассматривать не как подарок, а как свидетельство того, что Москва видит опасность наращивания диспропорций в социально-экономическом развитии территорий Северо-Запада и намерена вместе с республикой реализовать ряд инвестиционных проектов для создания более комфортных условий для проживания людей в нашем регионе, а также для привлечения частных инвестиций.

" Более того, я убеждён, что федеральный центр, стремясь выполнить эту задачу, не ограничиться данной целевой программой", - сказал он.

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