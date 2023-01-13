Шойгу поручил сформировать армейский корпус в Карелии

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил усилить боевую составляющую Военно-морского флота (ВМФ), Воздушно-космических сил (ВКС) и Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) по итогам совещания по вопросам увеличения численности Вооруженных сил России.

Об этом во вторник журналистам сообщили в военном ведомстве, пишет ТАСС.

«Усилить боевую составляющую Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения», — говорится в сообщении.

Также глава Минобороны России поручил сформировать армейский корпус в Республике Карелия, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках. Кроме того, было поручено переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте

Кроме того, два военных округа — Московский и Ленинградский — будут созданы в России в рамках шагов по обеспечению безопасности страны

«Президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным] принято решение по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов вооруженных сил: создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил — Московский и Ленинградский военные округа», — отметил министр.

Ранее сообщалось, Россия планирует создать три новые дивизии, в том числе в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии.