Шойгу призвал увеличить число контрактников в Вооруженных силах

Шойгу призвал увеличить численность контрактников в ВС до 521 тысячи к концу 2023 года.

Число военнослужащих-контрактников в РФ нужно увеличить до 521 тысячи, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства, сообщили РИА Новости.

«Довести численность военнослужащих по контракту с учетом замены в группировках войск мобилизованных граждан и комплектования новых формирований к концу года до 521 тысячи человек», — сказал он, говоря о планах развития ВС РФ на 2023 год.