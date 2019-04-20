Шокирующая правда о новом романе Николая Баскова

"Золотой голос России" был замечен в компании модели. Поклонники подозревают, что Николай Басков закрутил роман.

Вокалист появился с новой пассией на одном из самых ярких событий этого года – на юбилейном концерте Аллы Пугачевой в Кремлевском дворце. В спутнице знаменитости узнали обладательницу титула "Мисс Россия−2015" Софию Никитчук. Николай Басков с удовольствием демонстрировал модель журналистам, пишет издание "Дни.ру".



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Певец и красавица знакомы довольно давно. Больше года назад вокалиста обвинили в том, что он изменил своей на тот момент невесте Виктории Лопыревой именно с Никитчук. История с адюльтером быстро забылась, Басков и Лопырева объявили о расставании. Позже стало известно, что Виктория беременна от другого мужчины.

Тот факт, что Николай Басков вновь общается с Софией Никичук, навел поклонников на мысли о новом романе.