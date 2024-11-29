Штормовое предупреждение объявили в Карелии

Штормовое предупреждение объявили в МЧС Карелии на ближайшие сутки.

О неблагоприятном гидрометеорологическом явлении на понедельник, 2 декабря, предупредили в МЧС Карелии.

Спасатели, сославшись на информацию карельского Гидрометцентра, сообщили, что с 04-07 часов 2 декабря с сохранением в течение дня местами по Карелия ожидается усиление юго-западного ветра порывами 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного гидрометеорологического явления может попасть вся республика: Петрозаводский и Костомукшский городские округа, Беломорский, Питкярантский, Суоярвский и Сегежский округа, а также Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Прионежский, Пряжинский, Пудожский и Сортавальский районы.