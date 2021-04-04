Штормовой ветер не покинет Карелию во вторник

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МЧС предупреждает о сохранении 6 апреля неблагоприятных погодных условия на территории республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, ночью 6 апреля местами, преимущественно по северным и восточным районам Карелии, сохранится ветер южных направлений порывами 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Сегежский, Пудожский муниципальные районы.

В МЧС рекомендуют:
• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;
• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;
• ограничить поездки на личном автотранспорте;
• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

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