Штормовой ветер не покинет Карелию во вторник

МЧС предупреждает о сохранении 6 апреля неблагоприятных погодных условия на территории республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, ночью 6 апреля местами, преимущественно по северным и восточным районам Карелии, сохранится ветер южных направлений порывами 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Сегежский, Пудожский муниципальные районы.

В МЧС рекомендуют:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.