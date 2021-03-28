Штормовой ветер вновь обрушится на Карелию

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий на территории республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, с 21.00 до 00.00 29 марта, с сохранением в течение дня 30 марта, местами по республике ожидается усиление южного, юго-западного, западного ветра порывами до 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть все районы республики.

В МЧС рекомендуют:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.