Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
УФНС Карелии дала разъяснения о новшествах в налогообложении имущества граждан
Сегодня 09:21
Специалист разрушила главный миф о пользе молока 2
28.03.2021 19:40
Еще две женщины скончались от коронавируса в Карелии
Сегодня 09:20
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
Новое
Сегодня 14:15
Ипотечные кредиты на индивидуальное жилье начнут выдавать в 2021 году
28.03.2021 20:40
Россиян ждет "персиковое" лето 5
28.03.2021 18:40
"Халтурщики": депутат из Петрозаводска возмущена качеством масок от ковида 13
Сегодня 10:14
Сломанное ветром дерево опасно повисло над головами прохожих в Петрозаводске (ФОТО) 8
28.03.2021 15:07

Штормовой ветер вновь обрушится на Карелию

Новости. Погода
14:07, 29 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий на территории республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, с 21.00 до 00.00 29 марта, с сохранением в течение дня 30 марта, местами по республике ожидается усиление южного, юго-западного, западного ветра порывами до 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть все районы республики.

В МЧС рекомендуют:
• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;
• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;
• ограничить поездки на личном автотранспорте;
• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
25.03.2021, 09:15
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях
22.03.2021, 23:27
Женщина, которая сегодня ушла из больницы и пропала, найдена мертвой на улице в Петрозаводске
22.03.2021, 12:49
Первый заместитель сити-менеджера Петрозаводска официально вступила в должность
25.03.2021, 11:10
АЗС в Петрозаводске снова переписали ценники
25.03.2021, 09:10
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях

Аналитика

Сегодня 14:45
Обществоведение
Центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
Сегодня 14:15
"Мы уже давно ждем многофункциональный ФОК" 5
28.03.2021 14:30
Ладога и Онего нуждаются в защите
28.03.2021 12:25
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 8
26.03.2021 11:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:45
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Объявлены победители регионального конкурса "Экспортер года 2021"
Сегодня 11:30
Пенсионерам предлагают путешествовать клубами 1
26.03.2021 14:18
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»