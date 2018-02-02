Шурыгина решила восстановить девственность

Диана Шурыгина, прославившаяся в качестве главного гостя в серии скандальных телепрограмм, собирается сделать гименопластику.

Об этом сообщил Андрей Малахов во время ток-шоу "Прямой эфир", пишет Лента.ру.

На канале "Россия 1" во время "Прямого эфира" была продемонстрирована видеозапись, где Шурыгина разговаривает с пластическим хирургом об операции. После рассказа специалиста о характере и стоимости операции девушка заявила: "В принципе, я готова".

Диана Шурыгина стала известна после скандальных эфиров шоу "Пусть говорят" зимой 2017 года. Тогда она рассказала о том, что была изнасилована своим знакомым во время вечеринки. Высказывания Шурыгиной стали интернет-мемами и были переделаны в вирусные ролики. Недавно история девушки вновь оказалась в центре внимания — на этот раз из-за освобождения ее насильника из тюрьмы.