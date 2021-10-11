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Сигнальные столбики появились на трассах в Карелии для безопасности водителей

Новости. Общество
09:38, 11 Октября 2021
фото: ГТРК «Карелия» / скриншот видео

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Федеральные и региональные дороги в Карелии оборудуют средствами для снижения аварийности.

На региональных дорогах от трассы «Кола» до Петрозаводска» (423 км. и 435 км.) на осевой линии установлены сигнальные столбики. Об этом информирует министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи региона.

«Как фактический барьер, они мешают выезду на полосу встречного движения и совершению необдуманных обгонов в зоне, где это запрещено», − заявил заместитель начальника отдела организации работ по содержанию и эксплуатации автодорог КУ РК «Управтодор РК» Николай Ланин.

За последние восемь месяцев на федеральных трассах Карелии погибли 40 человек. В ФКУ Упрдор «Кола» ситуацию объясняют ростом интенсивности движения более чем на 4000 автомобилей в сутки.

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Комментарии

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Д.Ю
2021-10-11 10:29:53
Посмотрим, как они с этими столбиками дорогу зимой чистить будут. Их ведь и мыть надо, они уже страшные.
Саныч
2021-10-11 10:07:04
До первого гололеда ваши столбики.
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