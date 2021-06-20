Сильно пьяный мужчина залез на крышу торгового центра в Петрозаводске и не смог спуститься (ФОТО)

Помощь спасателей потребовалась нетрезвому петрозаводчанину, который застрял на крыше магазина в центре города.

В редакцию «Столицы на Онего» горожанин прислал фото мужчины, который свисает с крыши торгового центра.

«Сегодня, 21 июня, в 5.00 по улице Антикайнена, 38, сильно выпивший мужчина залез на крышу торгового центра по пожарной лестнице, а сам он уже спуститься не смог, пришлось вызывать экстренные службы», — написал в комментарии автор фото.

В МЧС Карелии редакции сообщили, что спасатели выезжали на вызов к застрявшему на крыше мужчине, его эвакуировали по пожарной лестнице. Медицинская помощь спасенному не потребовалась.