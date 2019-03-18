ФОТО: Еще один козырек над подъездом рухнул в жилом доме Петрозаводска

Сход наледи с крыши сорвал козырек над подъездом дома №13 по улице Перттунена.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, на котором запечатлел рухнувший козырек над подъездом в доме №13 по улице Перттунена.

"Сход наледи с крыши сегодня рано утром сорвал козырек над подъездом Перттунена, 13, - написал петрозаводчанин в комментарии к фото. - Вот так сделан капитальный ремонт".