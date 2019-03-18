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Новости. От читателей
12:07, 18 Марта 2019
фото: читатель

ФОТО: Еще один козырек над подъездом рухнул в жилом доме Петрозаводска

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Сход наледи с крыши сорвал козырек над подъездом дома №13 по улице Перттунена.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, на котором запечатлел рухнувший козырек над подъездом в доме №13 по улице Перттунена.

"Сход наледи с крыши сегодня рано утром сорвал козырек над подъездом Перттунена, 13, - написал петрозаводчанин в комментарии к фото. - Вот так сделан капитальный ремонт".

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Комментарии

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holden321
2019-03-18 12:39:27
Закрепили бы болтами - козырек не отвалился бы.
Неравнодушный
2019-03-18 12:32:40
Русская рулетка. Пока трупов нет, проблема считается несущественной.
zanoza
2019-03-18 12:15:30
Никто не следит за этой наледью! Управляющие компании бездействуют, только деньги собирают. Разогнать их всех давно пора!
Гость
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