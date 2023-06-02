Сильно пьяный водитель попался дорожной полиции Карелии

Госавтоинспекция Кондопоги задержала нетрезвого автомобилиста, рассказали в ГИБДД Карелии.
В Кондопоге инспекторы спецвзвода отстранили от управления 34-летнего водителя. Мужчина сел за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования 0.58 мг/л.
Машину отправили на специализированную стоянку. В отношении водителя составлен административный материал.
Ему грозит лишение прав на срок до двух лет, а также штраф 30 тысяч рублей. Решение примет суд.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание