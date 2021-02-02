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Сильные морозы возвращаются в Карелию

Новости. Общество
12:54, 03 Февраля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Синоптики карельского Гидрометцентра дали прогноз на февраль.

Как рассказали "Столице на Онего" в карельском Гидрометцентре, на следующей неделе в Карелию вновь придут сильные морозы. Температура воздуха будет ниже 20 градусов.

"За счет осадков сейчас теплее. В Петрозаводске температура воздуха чуть выше нормы. Но уже на следующей неделе похолодает, столбик термометра опустится до 20 градусов и ниже. И первая половина февраля будет холодной", - сообщили синоптики.

Если на этой неделе погода будет облачной, то на следующей ожидается солнце. При этом синоптики прогнозируют снег и ветер северных направлений.

"Нас ждет нормальная зима", - констатировали в Гидрометцентре.

Напомним, жители райцентра в Карелии, где произошла авария на сетях из-за сильных морозов, снова пожаловались на перебои с водой.

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