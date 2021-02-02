Жители райцентра в Карелии после ликвидации аварии на водопроводе снова пожаловались на перебои с водой

В Питкяранте после заявления властей о ликвидации аварии на водопроводе, жители снова пожаловались на перебои водоснабжения.

Об этом во вторник вечером сообщила группа "Нетипичная Питкяранта" Вконтакте.

"Жители из разных домов в городе, в основном на ул. Победы и Парковая сообщают нам, что у них в кранах около часа назад кончилась вода. Некоторые из них звонили в свои управляющий компании, там сказали - авария. У кого все еще идет тонкая струйка, спешно набирают воду…", - говорится в сообщении.

Ранее в правительстве Карелии заявили, что водоснабжение города полностью восстановлено. Исключение составляют два двухквартирных дома по улице Комсомольской. Причиной неполадки стало промерзание внутреннего оборудования. Там требуется замена труб.

Напомним, 14 января, когда в Карелии стояли сильные морозы, в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода. Водоснабжение было восстановлено 19 января.

Следком возбудил по ситуации с аварией в Питкяранте уголовное дело по УК по статье "Халатность". Прокуратурой района в Питкярантский городской суд направлено административное исковое заявление о возложении на администрацию района обязанности провести мероприятия по замене ветхих участков водопроводных сетей.