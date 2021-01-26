Прокуратура Карелии: сети водоснабжения в Питкяранте не были подготовлены к зиме

Прокуратура республика обнародовала результаты проверки по ЧС в Питкяранте, где был разморожен водопровод.

Проверка показала, что 14 января была прекращена подача воды в более чем 800 жилых домов города. 10 тысяч человек оставались без водоснабжения длительное время.

"Условием, способствовавшим возникновению аварийной ситуации, послужило ненадлежащее техническое состояние коммунальной инфраструктуры, находящейся в введении муниципального унитарного предприятия "Водоканал г. Питкяранта», которое признано банкротом", - говорится в сообщении ведомства.

Данные обстоятельства свидетельствуют о неподготовленности сетей водоснабжения к прохождению осенне-зимнего периода и отсутствии должного контроля со стороны органа местного самоуправления, считают в прокуратуре. В результате ведомство внесло представление главе администрации Питкярантского района.

Кроме того, прокуратурой района в Питкярантский городской суд направлено административное исковое заявление о возложении на администрацию района обязанности провести мероприятия по замене ветхих участков водопроводных сетей.

В прокуратуре Карелии напомнили, что Следком возбудил по ситуации с аварией в Питкяранте уголовное дело по УК по статье "Халатность".

Ранее сообщалось, глава администрации Питкярантского района Дмитрий Трошин, решивший уйти в отставку после коммунальной аварии, признал свою ответственность за произошедшее и извинился перед жителями.

Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода. Водоснабжение было восстановлено 19 января.