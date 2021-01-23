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"Моя вина": ушедший в отставку глава администрации извинился перед жителями райцентра в Карелии

Новости. Общество
08:55, 24 Января 2021
фото: © администрация Питкярантского района
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Глава администрации Питкярантского района Дмитрий Трошин, решивший уйти в отставку после коммунальной аварии, признал свою ответственность за произошедшее и извинился перед жителями.

Свое обращение он разместил на официальном сайте района.

"В Питкяранте замерз водопровод, и жители на долгий срок остались без воды. Это и моя ответственность, моя вина. Мне тяжело говорить и писать это, но я понимаю, что Питкярантскому району нужен новый глава, новое дыхание и новые силы. Такой человек, который сможет без проволочек и ошибок решать все самые насущные вопросы и развивать наш район дальше! Слова извинения, наверное, здесь не совсем уместны… но все же я приношу свои извинения и надеюсь, что смогу проявить свои лучшие качества в других сферах жизни в родном районе", - написал Трошин.

По его словам, написать заявлени об отставке было для него непростым решением.

"Это непростое для меня решение. Очень большая часть моей жизни отдана Питкяранскому району, решению важных вопросов. И сделано было не мало. Благодаря Вашей поддержке и Вашему активному участию. Это та часть моей жизни, которая навсегда останется со мной. Говорю спасибо каждому за то, что вы дали возможность разделить с вами этот важный этап в моей жизни, дали возможность работать на родной Питкярантской земле. Но, к сожалению, обстоятельства сложились иначе…", - пояснил чиновник.

 

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Комментарии

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Leopol'd
2021-01-24 13:05:40
А где отставка руководителя местного водоканала?! Это же он отчитывался главе администрации о 100% готовности к сезону. Не глава же проводил регламентные работы, ремонты, испытания...
Dima
2021-01-24 12:56:35
Да ладно, в чем вина? Пусть глава мин.строя уходит в отставку. Нашли крайнего. Он что мог проверить глубину прокладки водопровода или толщину утеплителя?
однозначно
2021-01-24 11:14:05
А галя даже не извинилась. Позор ! Не забудем не простим
Саныч
2021-01-24 11:44:05
однозначно, а ты как какал в дырку, так и дальше так будешь делать. Не в Гале дело.
Саныч
2021-01-24 10:47:42
В чем вина? Нищий бюджет. Жители Питкяранты, ваши деньги над Сирией летают, тут не до водопроводов. Отнеситесь с пониманием.
Гость
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