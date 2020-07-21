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Сильный покупатель пробил кулаком стену в магазине разливных напитков в Петрозаводске

Новости. Происшествия
13:06, 22 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Росгвардейцы задержали мужчину, повредившего имущества в торговом заведении, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В Петрозаводске ночью 17 июля сработала тревожная сигнализация в одном из магазинов разливных напитков на улице Жуковского. Сотрудники вневедомственной охраны, прибыв на объект, выяснили у администратора торгового заведения причину нажатия тревожной кнопки.

Как оказалось, между двумя посетителями произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин пробил кулаком стену и сорвал информационный стенд. Правонарушителем оказался 31-летний местный житель. Работник магазина написал заявление.

Нарушитель общественного порядка передан полицейским для дальнейшего разбирательства.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-07-22 13:29:42
Что же они все пили 17 июля, наверное палёнку,не иначе, раз такие буйные :)
Гость
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