Сильный покупатель пробил кулаком стену в магазине разливных напитков в Петрозаводске

Росгвардейцы задержали мужчину, повредившего имущества в торговом заведении, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В Петрозаводске ночью 17 июля сработала тревожная сигнализация в одном из магазинов разливных напитков на улице Жуковского. Сотрудники вневедомственной охраны, прибыв на объект, выяснили у администратора торгового заведения причину нажатия тревожной кнопки.

Как оказалось, между двумя посетителями произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин пробил кулаком стену и сорвал информационный стенд. Правонарушителем оказался 31-летний местный житель. Работник магазина написал заявление.

Нарушитель общественного порядка передан полицейским для дальнейшего разбирательства.