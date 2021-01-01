Сильный снегопад идет в Карелию

В Карелии ожидается сильный снегопад, предупредили в МЧС республики.
По информации карельского Гидрометцентра, 2 января ночью по южным и центральным районам, днем по центральным и северным районам Карелии ожидается сильный снег. По южным и центральным районам местами налипание мокрого снега.
Под действие неблагоприятного явления попадет вся территория Карелии.
Общие рекомендации:
• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей
• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач
• при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность
• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых
• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.
Комментарии