Сильный снегопад идет в Карелию

В Карелии ожидается сильный снегопад, предупредили в МЧС республики.

По информации карельского Гидрометцентра, 2 января ночью по южным и центральным районам, днем по центральным и северным районам Карелии ожидается сильный снег. По южным и центральным районам местами налипание мокрого снега.

Под действие неблагоприятного явления попадет вся территория Карелии.

Общие рекомендации:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач

• при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.