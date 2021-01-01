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Сильный снегопад идет в Карелию

Новости. Погода
15:27, 01 Января 2021
фото: © "Столица на Онего"
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В Карелии ожидается сильный снегопад, предупредили в МЧС республики.

По информации карельского Гидрометцентра, 2 января ночью по южным и центральным районам, днем по центральным и северным районам Карелии ожидается сильный снег. По южным и центральным районам местами налипание мокрого снега.

Под действие неблагоприятного явления попадет вся территория Карелии.

Общие рекомендации:
• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей
• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач
• при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность
• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых
• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

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Комментарии

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театральный критик
2021-01-01 15:45:42
Щас либерда начнет опять визжать своё любимое, что зима как всегда пришла неожиданно :)
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