Сильный ветер будет бушевать в Петрозаводске и шести районах Карелии

О непогоде 26 января предупредили в МЧС Карелии.

По информации карельского Гидрометцентра, в первой половине ночи 26 января местами по восточным районам Карелии сохранится юго-западный ветер порывами до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Беломорский, Кондопожский, Медвежьегорский, Прионежский, Пудожский и Сегежский районы.