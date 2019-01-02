Сильный ветер и снег ожидаются в Карелии в четверг

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Порывистый ветер и метель ожидаются в республике 3 января, сообщает Гидрометцентр.
В четверг ожидается облачная с прояснениями погода. Снег, ночью временами сильный. Ночью метель. На дорогах снежные заносы. Ветер северо-восточный, северный с порывами до сильного.
Температура ночью и днем -4, -6.
В районах Карелии также облачно с прояснениями. Ночью небольшой, в отдельных районах умеренный, на юго-востоке местами сильный снег, метель. Днем в отдельных районах небольшой, на юго-востоке местами умеренный снег. На дорогах снежные заносы.
Ветер северо-восточный, северный умеренный, ночью и утром с порывами до сильного.
Температура -4. -9, местами, преимущественно по северо-западным районам до -19 градусов.
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