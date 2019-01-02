Сильный ветер и снег ожидаются в Карелии в четверг

Порывистый ветер и метель ожидаются в республике 3 января, сообщает Гидрометцентр.

В четверг ожидается облачная с прояснениями погода. Снег, ночью временами сильный. Ночью метель. На дорогах снежные заносы. Ветер северо-восточный, северный с порывами до сильного.

Температура ночью и днем -4, -6.

В районах Карелии также облачно с прояснениями. Ночью небольшой, в отдельных районах умеренный, на юго-востоке местами сильный снег, метель. Днем в отдельных районах небольшой, на юго-востоке местами умеренный снег. На дорогах снежные заносы.

Ветер северо-восточный, северный умеренный, ночью и утром с порывами до сильного.

Температура -4. -9, местами, преимущественно по северо-западным районам до -19 градусов.